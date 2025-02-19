Внимание, розыск: пропала 53-летняя Алексия Бореславская из Тель-Авива

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 53-летняя Алексия Бореславская из Тель-Авива. В последний раз ее видели во вторник в послеобеденные часы, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 168 см, была одета в красную юбку, бордовый жакет, белые шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.