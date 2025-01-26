ЦАХАЛ подтвердил открытие огня на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердил, что 26 января на юге Ливана военными был открыт огонь "с целью устранения угрозы в нескольких местах, где были замечены подозреваемые, двигавшиеся в их направлении".

"Несколько подозреваемых были арестованы в этом районе, когда они действовали вблизи сил ЦАХАЛа и представляли реальную угрозу. Подозреваемые в настоящее время допрашиваются на месте происшествия", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

При этом израильские военные не комментируют сообщения ливанских источников об убитой и раненых в ходе подобных инцидентов.