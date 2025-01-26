Макрон заверил Нетаниягу, что израильские компании ждут в Ле Бурже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщает офис Нетаниягу, "обсуждались различные вопросы, включая события в Ливане и Газе".

Президент Франции заверил премьер-министра Израиля, что израильские компании смогут принять участие в авиасалоне Ле Бурже, который пройдет во Франции с 16 по 22 июня 2025 года.