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Израиль

Макрон заверил Нетаниягу, что израильские компании ждут в Ле Бурже

Биньямин Нетаниягу
Франция
Эмманюэль Макрон
время публикации: 26 января 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 14:48
Макрон заверил Нетаниягу, что израильские компании ждут в Ле Бурже
AP Photo/Remy Gabalda

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщает офис Нетаниягу, "обсуждались различные вопросы, включая события в Ливане и Газе".

Президент Франции заверил премьер-министра Израиля, что израильские компании смогут принять участие в авиасалоне Ле Бурже, который пройдет во Франции с 16 по 22 июня 2025 года.

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