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Израиль

Житель Старого города в Иерусалиме подозревается в поддержке террора и подстрекательствах

Полиция
Иерусалим
время публикации: 26 января 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 14:26
Житель Старого города в Иерусалиме подозревается в поддержке террора и подстрекательствах
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Иерусалима в течение последних нескольких недель вели расследование в отношении жителя Старого города, который публиковал в социальных сетях многочисленные записи и фотографии в поддержку террора.

В частности, он публиковал посты с восхвалениями ХАМАСа, включающими записи "Бог покарает сионистов, сопротивление победит, несмотря ни на что", а также публикации, приуроченные к новостям о ликвидациях лидеров террора, в которых он выражал скорбь по Яхье Синуару и Исмаилу Ханийе. Он также публиковал сообщения, восхваляющие хуситов за обстрелы израильской территории.

После сбора информации и доказательств подозреваемый был арестован, суд продлил срок его содержания под стражей до 29 января. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в поддержке террора, публикации подстрекающих к терактам сообщений, идентификации с террористической организацией.

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