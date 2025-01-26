Оглашен вердикт по делу о преследованиях госсвидетельницы по "делу 1000" Адас Кляйн

Мировой суд Тель-Авива признал в воскресенье, 26 января, виновными двоих фигурантов дела о преследованиях государственных свидетелей: Шимона Атиаса, публиковавшего оскорбления в отношении госсвидетельницы по "делу 1000" Адас Кляйн, и Шмуэля Таля, угрожавшего госсвидетелю по "делу 4000" Ниру Хефецу.

В рамках сделки с правосудием они признались в инкриминируемых им деяниях, выразили раскаяние и были приговорены к условному заключению, выплате штрафа и компенсации потерпевшим.

60-летний Шимон Боаз Атиас из Кармиэля был признан виновным в преследовании Адас Кляйн: по данным обвинительного заключения, он опубликовал четыре твита, касающиеся показаний Адас Кляйн в рамках "дела 1000", где фигурировал глава правительства Биньямин Нетаниягу. Он был приговорен к двум месяцам условного срока в течение двух лет, штрафу в размере 500 шекелей и выплате пострадавшей компенсации в размере 1500 шекелей.

23-летний Шмуэль Таль из Тверии признан виновным в преследовании государственного свидетеля Нира Хефеца: он отправлял Хефецу угрозы и оскорбления через Facebook Messenger в связи с показаниями последнего по "делу 4000". Он приговорен к идентичному наказанию.