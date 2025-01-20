Несмотря на запрет властей: в ПА освобожденных террористов встретили флагами ХАМАСа и "Хизбаллы"

В ночь на 20 января в Палестинскую автономию и арабские кварталы Иерусалима вернулись 90 освобожденных заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность. В обмен на них ХАМАС освободил трех израильтянок, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года.

Среди освобожденных 69 женщин и 21 молодой мужчина до 21 года. 78 из них вернулись в Иудею и Самарию (Западный берег), 12 – в арабские кварталы Иерусалима. В качестве водителей, которые доставили освобождаемых в Рамаллу, были наняты израильские арабы.

В преддверии освобождения из израильских тюрем первой партии заключенных Палестинская национальная администрация усилила присутствие сил безопасности в населенных пунктах, в которые должны вернуться освобождаемые. Рамалла предупредила, что не допустит празднеств под флагами ХАМАСа, а также не позволит участвовать в них вооруженным лицам.

Сайт "Мако" писал, что в деревне Бейтуния, недалеко от тюрьмы "Офер", которая была центром сбора освобождаемых заключенных, прошли массовые празднества, участники которых скандировали: "Вся Иудея и Самария – ХАМАС! Мы – воины Мухаммада Дэйфа!"

Израильские силы безопасности предупреждали Рамаллу, что вмешаются в случае, если палестинские коллеги не справятся со своей работой по недопущению проведения "торжественных шествий террористов".

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке распространяла предупреждение: "Армия обороны Израиля предостерегает от участия в беспорядках или вооруженных шествиях, а также в выражении солидарности с ХАМАСом и поддержки террору. Участвующие в таких мероприятиях подвергают свою жизнь опасности".

Однако никакого вмешательства со стороны военных или спецслужб ПА не последовало, когда на крышу автобуса, доставившего освобожденных заключенных в Бейтунию, взобрались мужчины с флагами ХАМАСа, "Исламского джихада" и "Хизбаллы". Причем некоторые из них не прятали свои лица.

Освобожденных террористов встречали фейерверками и салютом, на улицы для участия в торжествах вышли многие тысячи людей. Впрочем, открытых шествий террористов с оружием в руках, как в Газе, не было.

Отметим, что в ночь на 20 января силы полиции ПА продолжали действовать против активистов экстремистских группировок. В частности, поступали сообщения о новых столкновениях в районе Дженина.