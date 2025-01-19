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Израиль

Рамалла и ЦАХАЛ предупредили, что не допустят проведения празднеств под флагами ХАМАСа

Война "Железные мечи"
Заложники
ШАБАС
время публикации: 19 января 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 00:20
Сотрудники палестинских служб безопасности
AP Photo/Majdi Mohammed

В преддверии освобождения из израильских тюрем первой партии заключенных Палестинская национальная администрация усилила присутствие сил безопасности в населенных пунктах, в которые должны вернуться освобождаемые. Рамалла предупредила, что не допустит празднеств под флагами ХАМАСа, а также не позволит участвовать в них вооруженным лицам.

На первом этапе из израильских тюрем будут освобождены 90 человек: 69 женщин и 21 несовершеннолетний. 79 из них вернутся в Иудею и Самарию, 12 – в арабские кварталы Иерусалима. В качестве водителей, которые доставят освобождаемых в Рамаллу, наняты израильские арабы.

Сайт "Мако" пишет, что в деревне Бейтуния, недалеко от тюрьмы "Офер", которая, как ожидается, станет центром сбора освобождаемых заключенных, прошли массовые празднества, участники которых скандировали: "Вся Иудея и Самария – ХАМАС! Мы – воины Мухаммада Дэйфа!"

Израильские силы безопасности, в свою очередь, предупредили Рамаллу, что вмешаются в случае, если палестинские коллеги не справятся со своей работой по недопущению проведения "торжественных шествий террористов".

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке распространила предупреждение: "Армия обороны Израиля предостерегает от участия в беспорядках или вооруженных шествиях, а также в выражении солидарности с ХАМАСом и поддержки террору. Участвующие в таких мероприятиях подвергают свою жизнь опасности".

Израиль
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