Двухлетняя девочка из Рахата доставлена в больницу в критическом состоянии

В пункт неотложной медицинской помощи в Рахате была доставлена двухлетняя девочка с тяжелыми травмами. На "скорой" она была переправлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Состояние ребенка критическое.

По словам парамедиков службы скорой помощи "Маген Давид Адом", травмы девочки могут свидетельствовать о том, что она была сбита машиной.

Полиция расследует обстоятельства, при которых ребенок получил травмы.