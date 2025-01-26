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Израиль

Двухлетняя девочка из Рахата доставлена в больницу в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 26 января 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 21:28
Двухлетняя девочка из Рахата доставлена в больницу в критическом состоянии
Flash90. Фото: Я.Науми

В пункт неотложной медицинской помощи в Рахате была доставлена двухлетняя девочка с тяжелыми травмами. На "скорой" она была переправлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Состояние ребенка критическое.

По словам парамедиков службы скорой помощи "Маген Давид Адом", травмы девочки могут свидетельствовать о том, что она была сбита машиной.

Полиция расследует обстоятельства, при которых ребенок получил травмы.

Израиль
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