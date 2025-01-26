Освобожденные наблюдательницы: "Не верьте ни единому слову ХАМАСа, они лжецы"

Освобожденные в рамках сделки с ХАМАСом наблюдательницы ЦАХАЛа Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа рассказали о том, как они содержались в плену. По словам девушек, первые недели их содержали в доме палестинской семьи в Газе, где их использовали в качестве домашней прислуги – девушки готовили еду для этой семьи и для себя.

Как сообщает 12 канал ИТВ, в этом доме находились боевики ХАМАСа, включая командиров, а также женщины и дети. Девушек унижали, называли их солдатами. Каждые несколько дней их перемещали между различными точками, переодетых в палестинские женские платья. Наблюдательниц прятали и в квартирах в Газе и в подземных туннелях.

Большую часть времени заложницы провели вместе, но иногда их разделяли. Одна из них длительное время провела в туннелях, где почти не было еды. О военных действиях наблюдательницы узнавали от охранников и из СМИ, они знали об убийстве их подруги Ноа Марциано, знали о случайном убийстве троих сбежавших заложников силами ЦАХАЛа.

Наблюдательницы рассказывают, как их заставляли участвовать в съемках пропагандистских видео ХАМАСа, давая им тексты. Они подчеркнули, что боевикам ХАМАСа верить нельзя – "ни единому их слову, они лжецы".

Израильские СМИ, в частности, сайт "Мако", пишет, что большую часть времени девушки питались рисом и питами, пили морскую воду.Перед самым освобождением им их стал подкармливать и давать стимулирующие аппараты, чтобы создать видимость того, что они полны сил и имели более "здоровый вид".

Близким и друзьям освобожденных заложниц рекомендовали пока не обсуждать с ними тяжелые моменты, включая нападение 7 октября и гибель их подруг у них на глазах. Для того, чтобы облегчить девушкам эти переживания, с ними и их семьями работают психологи.

Заложницы рассказали, что за несколько дней до освобождения их отделили от Адам Бергер, освобождения которой Израиль ждет в ближайшие дни. По словам девушек, это было очень тяжелое расставание. В то, что их освободят, верила только Лири, остальные относились к этой мысли с долей пессимизма.