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Израиль

ДТП на 6 трассе: мужчина получил тяжелые травмы

ДТП
время публикации: 26 июня 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 21:02
ДТП на 6 трассе: мужчина получил тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на трассе номер 6 возле Гиват-Нили. В результате аварии пострадали два человека.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь на месте происшествия мужчине в возрасте 54 лет, получившему множественные травмы. Он был эвакуирован в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Еще один человек получил легкие травмы, он также был доставлен в больницу.

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