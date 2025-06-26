ДТП на 6 трассе: мужчина получил тяжелые травмы

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на трассе номер 6 возле Гиват-Нили. В результате аварии пострадали два человека.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь на месте происшествия мужчине в возрасте 54 лет, получившему множественные травмы. Он был эвакуирован в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Еще один человек получил легкие травмы, он также был доставлен в больницу.