ДТП на 6 трассе: мужчина получил тяжелые травмы
время публикации: 26 июня 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 21:02
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на трассе номер 6 возле Гиват-Нили. В результате аварии пострадали два человека.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь на месте происшествия мужчине в возрасте 54 лет, получившему множественные травмы. Он был эвакуирован в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом, но стабильном состоянии.
Еще один человек получил легкие травмы, он также был доставлен в больницу.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025