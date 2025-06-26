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Израиль

В Нес-Ционе пожар охватил три дома, соседние дома эвакуированы

Пожары
время публикации: 26 июня 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 17:35
В Нес-Ционе пожар охватил три дома, соседние дома эвакуированы
Flash90

Крупный пожар начался на открытой территории на улице Саадия Нахум в Нес-Ционе, огонь быстро распространился на жилые дома, в результате чего сгорели три дома.

На месте работает 21 пожарный расчет, включая пожарных из соседних городов. Пожарные пытаются не допустить распространения огня, дома по первой линии огня эвакуированы.

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