В Нес-Ционе пожар охватил три дома, соседние дома эвакуированы
время публикации: 26 июня 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 17:35
Крупный пожар начался на открытой территории на улице Саадия Нахум в Нес-Ционе, огонь быстро распространился на жилые дома, в результате чего сгорели три дома.
На месте работает 21 пожарный расчет, включая пожарных из соседних городов. Пожарные пытаются не допустить распространения огня, дома по первой линии огня эвакуированы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2025