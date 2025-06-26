В Нес-Ционе пожар охватил три дома, соседние дома эвакуированы

Крупный пожар начался на открытой территории на улице Саадия Нахум в Нес-Ционе, огонь быстро распространился на жилые дома, в результате чего сгорели три дома.

На месте работает 21 пожарный расчет, включая пожарных из соседних городов. Пожарные пытаются не допустить распространения огня, дома по первой линии огня эвакуированы.