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Израиль

Крупный тайник с оружием найден на дне колодца в деревне аль-Джиб. Видео

Полиция
Вооружения
Террористы
МАГАВ
время публикации: 26 июня 2026 г., 12:13 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 12:21
Крупный тайник с оружием найден на дне колодца в деревне аль-Джиб. Видео
Пресс-служба полиции Израиля
Крупный тайник с оружием найден на дне колодца в деревне аль-Джиб. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции (МАГАВ) Иерусалимского округа обнаружили в глубоком колодце в деревне аль-Джиб, в зоне ответственности бригады "Биньямин", крупный тайник с оружием. По данным полиции, арсенал предназначался для террористической деятельности.

Операция была проведена в рамках расследования, которое ведет следственное подразделение МАГАВ Иерусалимского округа. Получив разведывательную информацию, бойцы прибыли к колодцу и попытались добраться до его дна, однако из-за большой глубины и сложных условий это оказалось невозможно.

Для проведения операции были привлечены пожарно-спасательная служба и профессиональный водолаз. В течение нескольких ночей из колодца откачивали воду, после чего водолазы обследовали его дно.

В результате были обнаружены герметично упакованные мешки с оружием и боеприпасами. Из тайника изъяли шесть самодельных автоматов типа "Карло"; магазины к ним; коробку с патронами калибра 5,56 мм для M16; два мобильных телефона; устройство дистанционного управления; взрывное устройство трубчатого типа; самодельное взрывное устройство; взрывчатый блок; жидкое взрывчатое вещество; многочисленные детали оружия; оптические прицелы; оружейное масло.

Все изъятое передано следователям МАГАВ для дальнейшего расследования. Обнаруженные на месте взрывчатые вещества и взрывные устройства были уничтожены саперами пограничной полиции.

По предварительной оценке следствия, найденный тайник предназначался для использования при подготовке и совершении террористических атак.

В полиции отмечают, что обнаружение тайника, вероятно, позволило предотвратить серьезный теракт и стало важным оперативным успехом в обеспечении безопасности Иерусалима и предотвращении террористических угроз.

Израиль
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