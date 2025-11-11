ЦАХАЛ: группа израильтян атаковала палестинцев и военнослужащих в Самарии

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что десятки израильтян, лица которых были скрыты масками, атаковали палестинцев и подожгли их имущество в деревнях Байт-Лид и Дир-Шарив в зоне действия бригады "Самария".

В результате нападения четверо палестинцев получили травмы различной степени тяжести, был нанесен ущерб имуществу. Палестинские источники сообщают, что один из пострадавших – ребенок.

К месту происшествия были направлены силы ЦАХАЛа. Военнослужащие применили спецсредства для разгона демонстрантов, несколько израильтян были задержаны.

Вскоре после этого были получены сообщения об еще одном инциденте в районе промышленной зоны Барон. По данным военных, именно в этом районе укрылись участники первого инцидента. Военнослужащие, направленные в этот район, были атакованы, был поврежден армейский автомобиль.

Все задержанные переданы для дальнейшего расследования полиции Израиля.

"Армия обороны Израиля решительно осуждает любые проявления насилия, отвлекающие командиров и бойцов от выполнения задач по защите граждан и борьбе с терроризмом", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Полиция сообщила о четырех задержанных. Расследование поручено подразделению ЯМАР округа Иудеи и Самарии.