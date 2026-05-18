Лондонская полиция из-за угрозы теракта приказала убрать анонс выставки, посвященной фестивалю Nova

По требованию лондонской полиции организаторы выставки, посвященной музыкальному фестивалю Nova – одной из главных арен резни, утроенной террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года, удалили транспарант с анонсом мероприятия.

Как отмечает The Jerusalem Post, выставка пройдет в британской столице с 20 мая по 5 июля. Ранее она уже побывала в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Майами, Торонто и Буэнос-Айресе, во всем мире ее посетило более миллиона человек.

Это мемориал жертв 7 октября. Здесь представлены часть сценических площадок, сожженные автомобили, личные вещи погибших. Можно познакомиться с фильмами о трагедии, выслушать свидетельства выживших, прослушать записи телефонных разговоров того дня. Пропалестинские организации неизменно встречали ее протестами.

Британская полиция выразила опасения, что транспарант станет ареной антисемитских инцидентов, не исключив и террористическую угрозу. Место проведения выставки до ее открытия будет оставаться в тайне, а для обеспечения безопасности задействуются такие меры как камеры наблюдения, БПЛА, открытое и скрытое патрулирование.

Антисемитизм, который все чаще становится причиной терактов, воспринимается в Великобритании как национальная угроза. Однако одним из методов борьбы с ним становится фактическое "исчезновение" евреев и израильтян из публичной сферы.