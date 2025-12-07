Израильский сериал о 7 октября номинирован на американскую премию "Выбор критиков"

Премия Ассоциации кинокритиков США "Выбор критиков" объявила номинантов. Среди них – сериал, который в Израиле вышел под названием "Первый свет", а в мире "Красная тревога". Шоу о событиях 7 октября, снятое по свидетельствам выживших и потерявших близких, продюсировала студия Paramount. Проект вошел в номинацию "Лучший сериал на иностранном языке", а его соперниками станут "Игра в кальмара", "Муссолини: Сын своего века", "Когда нас никто не видит".

"Первый свет" – 4-серийный сериал по сценарию Лиора Хефеца и Рут Эфрони. Премьера шоу состоялась 4 октября на 12 канале израильского телевидения и 7 октября на американском канале Paramount+ под названием "Красная тревога". Шоу основано на реальных историях переживших "черную субботу": жительницы кибуца Нир Оз Бат-Шевы Яаломи, которой удалось спастись вместе с дочерьми, но ее сын и муж были похищены в Газу (муж был убит в плену); Тали Хадад из Офакима, которая эвакуировала раненых; полицейских, которые работали на фестивале Nova, и жителя Негева, который прятался от террористов с грудным сыном и спас группу солдат из засады. Продюсер сериала – постоянный соавтор Квентина Тарантино Лоуренс Бендер. В главных ролях снимались Ротем Села, Мики Леон, Сара Вино-Эльад, Хен Амесалем Загури и другие актеры. О работе над сериалом стало известно еще в декабре 2024 года, когда за проект взялся постоянный продюсер Квентина Тарантино Лоуренс Бендер. Для написания сценария авторы провели десятки интервью с выжившими 7 октября, родными похищенных и освобожденными заложниками.

Абсолютным фаворитом гонки за премией "Выбор критиков" в этом году стала лента "Грешники" Райана Куглера с 17 номинациями. На втором месте – фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" с 14 упоминаниями. В сериальных категориях по количеству номинаций побеждает британская драма "Переходный возраст" от Netflix.