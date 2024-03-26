МИД Катара утверждает: Израиль и ХАМАС продолжают непрямые переговоры

Министерство иностранных дел Катара сообщило, что, несмотря на отъезд израильской делегации во главе с директором службы внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа, технические группы Израиля и ХАМАСа продолжают непрямые переговоры.

Информационное агентство Reuters указывает, что Катар покинула лишь часть израильской переговорной группы: несколько представителей "Мосада", по утверждению агентства, остались в Дохе.

Напомним, во вторник, 26 марта, утром глава "Мосада" Давид Барнеа отозвал из Катара израильскую делегацию. Ранее ХАМАС отказался от предложенного Израилем компромисса, который позволил бы постепенное возвращение домой жителей северной части сектора Газы и на освобождение заложников: речь идет о предложении, переданном несколько дней назад США.