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Мир

Яир Нетаниягу опубликовал свою фотографию с "двумя гениями", отцом и Илоном Маском

США
Биньямин Нетаниягу
Илон Маск
Сара Нетаниягу
время публикации: 04 февраля 2025 г., 21:50 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 22:32
Нетаниягу готовится к встрече с Дональдом Трампом
Фото: Ави Охайон, GPO

Яир Нетаниягу, сын израильского премьер-министра, в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе со своим отцом и Илоном Маском, возглавившим Департамент эффективности правительства в администрации Трампа.

В подписи к фотографии он называет отца и Маска "двумя гениями".

Фотография, судя по интерьеру, сделана в отеле, в котором в вашингтонском отеле, в котором остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Яир Нетаниягу последнее время проживает в Майами. В ноябре к нему приехала мать, Сара Нетаниягу, которая до сих пор находится в США. Израильские СМИ сообщили, что Сара Нетаниягу будет сопровождать Биньямина Нетаниягу на встречу с Трампом в Белом доме. В окружении премьер-министра говорят, что она вернется в Израиль вместе с мужем.

Мир
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