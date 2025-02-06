Решение суда: Яир Нетаниягу должен выплатить 75 тысяч шекелей Ниру Хефецу

Мировой суд в Нетании постановил, что Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Израиля, должен выплатить 75 тысяч шекелей в качестве компенсации государственному свидетелю Ниру Хефецу.

По данным суда, Яир Нетаниягу на своей странице в соцсети Twitter (Х) опубликовал конфиденциальные данные о допросе, проведенном в отношении Хефеца, и тем самым вторгся в его частную жизнь.

Разбирательство тянулось около пяти лет.

Яир Нетаниягу опубликовал личные данные Нира Хефеца и рассказал о характере его отношений с женщиной, использованной полицией для давления на Хефеца, в период, когда действовал судебный запрет на разглашение этой информации.