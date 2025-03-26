Возле "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме проходит многотысячный антиправительственный митинг

Возле комплекса правительственных зданий "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме собрались десятки тысяч израильтян, чтобы выразить свой протест против изменения состава комиссии по назначению судей, отставки юридического советника правительства и главы ШАБАКа.

Ранее демонстрация состоялась на улице Каплан, между зданием Верховного суда и Кнессета. Возле Кнессета демонстранты установили плакат с изображением главы правительства Биньямина Нетаниягу и надписью: "Посольство Катара".

Сотни демонстрантов также находятся на улице Аза, недалеко от резиденции Нетаниягу.

Из-за демонстраций и акций протеста во многих районах столицы наблюдаются дорожные заторы.