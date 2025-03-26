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Израиль

Возле "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме проходит многотысячный антиправительственный митинг

Акции протеста
ШАБАК
Юридическая реформа
Правительство
время публикации: 26 марта 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 19:19
Возле "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме проходит многотысячный антиправительственный митинг
Chaim Goldberg/Flash90

Возле комплекса правительственных зданий "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме собрались десятки тысяч израильтян, чтобы выразить свой протест против изменения состава комиссии по назначению судей, отставки юридического советника правительства и главы ШАБАКа.

Ранее демонстрация состоялась на улице Каплан, между зданием Верховного суда и Кнессета. Возле Кнессета демонстранты установили плакат с изображением главы правительства Биньямина Нетаниягу и надписью: "Посольство Катара".

Сотни демонстрантов также находятся на улице Аза, недалеко от резиденции Нетаниягу.

Из-за демонстраций и акций протеста во многих районах столицы наблюдаются дорожные заторы.

Израиль
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