Возле канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходит многотысячная акция протеста

В Иерусалиме, возле канцелярии премьер-министра, проходит многотысячная акция протеста, участники которой требуют отставки правительства и возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы.

В этой акции протеста принимают участие члены кибуца Нир-Оз, а также родственники похищенных израильтян.

Ранее акция протеста проходила перед зданием Кнессета. Она продолжалась почти девять часов. Демонстранты перекрыли главный вход в здание парламента. Полиция применила силу для того, чтобы расчистить площадь перед парламентом от демонстрантов.