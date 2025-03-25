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Израиль

Возле канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходит многотысячная акция протеста

Акции протеста
время публикации: 25 марта 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 19:45
Возле здания Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

В Иерусалиме, возле канцелярии премьер-министра, проходит многотысячная акция протеста, участники которой требуют отставки правительства и возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы.

В этой акции протеста принимают участие члены кибуца Нир-Оз, а также родственники похищенных израильтян.

Ранее акция протеста проходила перед зданием Кнессета. Она продолжалась почти девять часов. Демонстранты перекрыли главный вход в здание парламента. Полиция применила силу для того, чтобы расчистить площадь перед парламентом от демонстрантов.

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