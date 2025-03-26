На видео с акции протеста против ХАМАСа израильтяне узнали жителя Газы, работавшего в их кибуце

На кадрах с акции протеста против ХАМАСа, которая проходила в Байт-Лахии, израильтяне обнаружили своего знакомого – жителя Газы, работавшего в кибуце Нирим на плантации авокадо. Брат мужчины 7 октября находился в кибуце и был убит террористами.

О том, что на видео с массовой акции протеста жители кибуца Нирим обнаружили знакомого, написал корреспондент сайта "Мако" Шай Леви.

Видео, на которое обратили внимание жители Нирим, по всей видимости, было снято вчера, 25 марта. Один из участников протеста против ХАМАСа – Хишам Бирауи.

Хишам является членом большого семейного клана, приходится родственником Хишаму Абделю Разаку и Суфйяну Абу Зайде, входящих в ближайшее окружение Мухаммада Дахлана – бывшего лидера ФАТХа в Газе.

Шай Леви отмечает, что участие в акциях протеста таких людей как Хишам Бирауи может свидетельствовать о том, что ФАТХ поднимает голову в Газе, и это может символизировать ослабление власти ХАМАСа.

Отметим, что в среду, 26 марта, в секторе Газы продолжились акции протеста против ХАМАСа.