Задержан подозреваемый в намеренном отравлении животных в Галилее

Инспекторы Управления природы и парков во время рейда с собаками по поиску отравленных приманок задержали с поличным подозреваемого в отравлении множества охраняемых животных: подозреваемый размещал яд в районе местного совета Миилия в Восточной Галилее.

У него обнаружено большое количество мяса, смешанного с крысиным ядом, и отравленной стрихнином воды: на допросе подозреваемый признался, что планировал разместить ядовитые приманки для убийства животных.

По словам главы отдела надзора Северного округа Управления природы и парков Натана Биносевича, с начала года на севере зафиксированы около 20 случаев намеренных отравлений животных и птиц, а за последние пять лет в Северном округе произошло около 300 отравлений.

Из-за участившихся случаев отравлений животных инспекторы Управления проводят патрули с использованием натренированных на поиски отравы собак. Погибших животных препарируют, чтобы найти причину смерти и исключить другие возможные причины.

Отмечается, что в последние годы, и особенно с начала войны преступники широко применяют отравление животных при помощи закопанных приманок, вымоченных в пестицидах (чаще всего это средства для уничтожения грызунов), яд подмешивают в резервуары с водой, фрукты, остатки мяса и так далее.

Яд причиняет животным ужасные страдания: рептилии, проползая по отравленной земле, получают сильное отравление через кожу. Животные и птицы мучительно гибнут от яда в продуктах и в воде.

В результате отравлений на севере страны погибли сотни шакалов и кабанов, хищных птиц, таких как коршуны, канюки, змеееды, пустельги и другие, множество рептилий, ежей и других животных. Фермеры, которые пытаются отвадить от своих хозяйств волков, шакалов и кабанов при помощи ядов, уничтожают десятки других видов животных. Страдают также собаки и кошки.