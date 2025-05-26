"Колесницы Гидеона": за 48 часов атакованы более 200 целей

Военнослужащие ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всей территории сектора в рамках операции "Колесницы Гидеона". За последние 48 часов были атакованы более 200 объектов террористической инфраструктуры.

Сообщается, что в числе атакованных объектов склады боеприпасов, снайперские и противотанковые позиции, туннельные шахты и группы террористов.

На юге сектора Газы было атаковано военное здание, используемое ХАМАСом: в нем находились склад боеприпасов, наблюдательный пост и помещения военного назначения.

Военнослужащие также засекли нескольких террористов, действующих в зданиях и представлявших угрозу для израильских сил, они были уничтожены с воздуха.

На севере сектора боевой самолет уничтожил здание, в котором находился террорист "Нухбы".