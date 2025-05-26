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Израиль

Лапид утверждает, что правительство финансирует гуманитарную помощь в Газу

Газа
Война с ХАМАСом
Яир Лапид
Кнессет
Правительство
время публикации: 26 мая 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 18:52
Лапид утверждает, что правительство финансирует гуманитарную помощь в Газу
Yonatan Sindel/Flash90

На пленарном заседании Кнессета лидер парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что правительство Израиля финансирует гуманитарную помощь в сектор Газы.

Лапид утверждает, что финансирование осуществляется через две подставные компании: швейцарскую GHF и американскую SRS, которые, по его словам, были созданы исключительно для этих целей.

"Это деньги израильских налогоплательщиков, которые сегодня финансируют гуманитарную помощь? Отправляли ли премьер-министр и министр финансов представителей сил безопасности за границу для перевозки средств налогоплательщиков, чтобы они вернулись в Газу в виде помощи?" – сказал Лапид. Он также упомянул, что в воскресенье, 25 мая, гендиректор GHF Джейк Вуд подал в отставку. "Джейк Вуд понял, что его используют. Главный вопрос в том, кто это делает или не используют ли нас тоже?" – спросил Лапид.

Доктор Омер Достри, пресс-секретарь премьер-министра, в ответ на обвинения лидера оппозиции, распространил заявление: "Израиль не финансирует гуманитарную помощь в сектор Газы".

Канцелярия министра финансов Бецалеля Смотрича также заявила, что Израиль не финансирует фонды, ответственные за гуманитарную помощь Газе.

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