Сегаль сообщил об отставке гендиректора фонда, отвечающего за новую структуре помощи Газе

Утром 26 мая журналист Амит Сегаль сообщил, что генеральный директор фонда, который должен возглавить новую структуру распределения гуманитарной помощи в секторе Газы, ушел в отставку.

"По его словам, новый план не может быть реализован в рамках принципов гуманности и независимости", – пишет Сегаль.

В то же время Сегаль пишет, что сегодня откроется первый пункт выдачи помощи. Три других должны открыться до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что на этой неделе, 26 или 27 мая, начнут свою работу четыре пункта распределения американской гуманитарной помощи в секторе Газы. Три пункта будут действовать в районе Рафиаха (Рафаха), между Филадельфийской осью и осью Мораг, четвертый – на оси Салах ад-Дин. Предполагается, что представитель от семьи, нуждающейся в гуманитарной помощи, будет получать ее в одном из пунктов после того, как пройдет проверку на входе. Данный план имеет и плюсы, и минусы. Такая система, как полагают ее создатели, позволит передавать гуманитарную помощь напрямую, не допуская того, чтобы ее захватили террористы ХАМАСа или других террористических группировок. Однако существует опасность того, что возле пунктов выстоятся многочасовые очереди. Непонятно и то, кто и как защитит получателей помощи от грабителей после того, как они покинут пункт выдачи.

ХАМАС и "Исламский джихад" уже объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.

Агентства, связанные с ООН (прежде всего, UNRWA), заявляют, что этот американо-израильский план плох, так как не позволит обеспечивать потребности жителей Газы, которые ранее имели возможность получать гуманитарную помощь на множестве пунктов выдачи по всей территории сектора.

Ранее американское издание The New York Times писало о том, что инициаторами этого плана были израильтяне – причем в самом начале войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после нападения террористов из Газы на Израиль. Их целью был подрыв влияния ХАМАСа в Газе. Офицеры-резервисты, выдвинувшие эту идею, служили в Армии обороны Израиля под командованием бригадного генерала Романа Гофмана, который впоследствии был назначен военным секретарем премьер-министра Биньямина Нетаниягу, говорилось в статье Патрика Кингсли, Ронена Бергмана и Натана Оденхаймера. Тогда была создана группа под названием "Форум Микве Исраэль", которая выступила с этой идеей. В ее состав вошли Йотам А-Коэн, сын отставного полковника Гершона А-Коэна, и американо-израильский бизнесмен Майкл Айзенберг. "На протяжении всей войны в Газе агентства ООН и опытные группы по оказанию помощи контролировали распределение продовольственной помощи на территории. Теперь Израиль собирается передать эту ответственность нескольким недавно созданным частным организациям с неясной историей и неизвестными финансовыми спонсорами", – пишет The New York Times.

Сторонники проекта описывают его как независимую и нейтральную инициативу, которой в основном руководят американские подрядчики. Основной группой, обеспечивающей безопасность, руководит Филип Ф. Рейли, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, а группу по сбору средств возглавляет Джейк Вуд, бывший морской пехотинец США.

В начале мая Майк Хакаби, посол США в Израиле, сказал, что "совершенно неверно" называть это "израильским планом".

Тем не менее, в статье NYT подчеркивается, что проект является израильским детищем, впервые предложенным в первые недели войны. Он обсуждался в конце 2023 года на закрытых встречах единомышленников – военных офицеров и бизнесменов, имеющих тесные связи с израильским правительством. Они пришли к идее найма частных подрядчиков для распределения продовольствия в Газе в обход ООН. В течение 2024 года группа заручилась поддержкой политических лидеров Израиля и некоторых высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа.