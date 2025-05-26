В Иерусалиме проходит традиционный Марш с флагами, столкновения между евреями и арабами

26 мая (28 ияра) в Израиле празднуют День Иерусалима. Этот день был установлен в ознаменование победы Израиля в Шестидневной войне и воссоединения Иерусалима.

Традиционно в этот день проводится Марш с флагами, участники которого проходят через центр столицы и через Шхемские ворота Старого города подходят к Стене Плача. В этом году в марше принимают участие десятки тысяч израильтян.

Празднование Дня Иерусалима. Фоторепортаж 2025 года. Фоторепортаж

Для обеспечения правопорядка и безопасности во время его проведения привлечены 3 тысячи сотрудников полиции.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что возле Шхемских ворот произошли столкновения между небольшими группами евреев и арабов. Еврейские юноши бросали в арабов бутылки с водой и выкрикивали националистические лозунги: "Смерть арабам" и "Мы сожжем вашу деревню". Сайт Ynet пишет, что генеральный инспектор полиции Дани Леви, прибыв к стенам Старого города, заявил, что он не слышал "националистических кричалок".

В Марше с флагами принимает участие министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Сайт Ynet написал, что на банкоматы в Старом городе неизвестные повесили объявления: "Принадлежит еврею", "Еврейская собственность", "Просьба не ломать". В ответ на это лидер партии "Демократим" Яир Голан заявил, что его шокировали кадры с Марша с флагами. "Любовь к Иерусалиму выглядит не так. Так выглядит ненависть, расизм и хулиганство. Это не иудаизм, это не сионизм, в который мы верим. Это продукт антисионистского и нееврейского, расистского и подстрекающего правительства", – заявил он.

Параллельно в Иерусалиме проходит Марш Желтых флагов, участники которого добиваются у правительства более активных шагов по возвращению заложников из Газы. Инициаторами его проведения стали "Иерусалимский союз" горсовета столицы, "Стражи и стражницы общего дома" и другие общественные организации.