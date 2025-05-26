Спасенная солдатами гиена лишилась двух пальцев, но вернулась в природу

Полосатая гиена около двух месяцев назад попала в установленный браконьерами капкан возле разделительного заграждения на территории совета Биньямин. Гиена была в очень плохом состоянии: замерзшая и обессиленная, покрытая грязью и собственной кровью. Пытаясь освободить свою правую переднюю лапу из ловушки, несчастное животное переломало несколько зубов.

Солдаты, нашедшие гиену, вызвали инспектора Управления природы и парков Рои Гилада, который прибыл на место происшествия с ветеринаром Томером Нисимианом. Они дали гиене седативные препараты, чтобы спокойно освободить ее из ловушки и отвезти в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане.

При тщательном осмотре в больнице обнаружилось, насколько серьезным было состояние гиены: два ее пальца были частично ампутированы, часть зубов сломана в попытках освободиться, и вся лапа была под угрозой ампутации.

Еще на месте инспектор заметил, что соски гиены полны молока: это была кормящая самка. Но попытки найти детенышей в окрестностях не увенчались успехом.

Поврежденные пальцы пришлось полностью ампутировать, во время лечения у гиены развился мастит, и параллельно с лечением ран она получала антибиотики, обезболивающие и седативные препараты, чтобы она не грызла повязки: под зубами гиены сдается даже гипс.

К счастью, врачам удалось спасти гиене лапу, рана прекрасно зажила, гиена восстановилась и окрепла. И на этой неделе ее вернули в природу в районе природного заповедника Нахаль Шило – Эли.

На уши гиене надели бирки для идентификации, и специалисты "Сафари" надеются, что она проживет долгую и счастливую жизнь в природе – без столкновений с капканами.

Полосатая гиена – крупнейший наземный хищник в Израиле, вес взрослой особи составляет, в среднем, 35 кг. Гиены ведут ночной образ жизни, и обычно наблюдаются поодиночке. Самки воспитывают детенышей практически без участия отцов, малыши остаются с матерью до года и даже больше.

По оценкам Международного союза охраны природы, численность полосатых гиен в мире не превышает 10 тысяч особей и продолжает снижаться. На Ближнем Востоке ее статус определяется как находящийся в высокой степени риска. Чаще всего гиены гибнут от отравлений и наездов транспорта (гиены собирают на дорогах туши сбитых животных и сами попадают под колеса).

Кроме того, на гиен намеренно охотятся арабские браконьеры, их используют для притравки собак для собачьих боев. В Иудее и Самарии регулярно фиксируют случаи намеренного наезда и отстрела гиен – подчеркнем, что речь идет об охраняемых редких животных.