В новое ультрарелигиозное подразделение смогли призвать лишь 15 человек из 300

В новую ультрарелигиозную бригаду "Хашмонаим" удалось призвать всего 15 бойцов при целевом наборе в 300 человек: то есть, всего 5% от запланированного состава. Еще примерно 50 молодых "харедим" проходят процедуру призыва.

Как сообщает во вторник, 26 ноября, религиозное новостное издание "Кипа", новая ультрарелигиозная бригада "Хашмонаим" должна приступить к службе уже через месяц, но к настоящему моменту похвастаться высокой мотивацией и большим количеством призывников она не может.

Новая бригада должна включать два взвода по 150 человек в каждом, но до сих пор в бригаду зачислены всего 15 молодых людей, и еще 50 находятся на разных этапах призыва. В ЦАХАЛе подчеркивают, что это не окончательный результат, и впереди еще несколько недель призыва.

Напомним, желающие служить в новом подразделении солдаты должны подписать обязательство соблюдать перечень требований. Новая боевая единица рассчитана исключительно на представителей ультрарелигиозного сектора, поэтому в списке – запрет приносить "нескромные" газеты и книги, а также бриться лезвием.

Список начинается с условий, которые ЦАХАЛ обязуется предоставить бойцам бригады: трехразовая молитва в миньяне (кворуме из 10 человек), ежедневный урок иудаизма, максимально высокий уровень кошерности еды. В свою очередь, солдаты обязуются следить за чистотой своей речи, скрупулезно соблюдать шаббат и на протяжении всей службы носить черную кипу.

Если до призыва военнообязанный носил кисти цицит навыпуск (сообразуясь со сказанным в Торе: "посмотрев на которые, вы будете вспоминать все заповеди"), он должен продолжать делать это и во время службы в бригаде. Солдаты, которые отращивали на гражданке бороду и пейсы, не должны их сбривать. Остальным разрешается пользоваться только электрической бритвой, а не лезвием, которое запрещено Галахой.

Во время субботних трапез и молитв члены бригады "Хашмонаим" должны носить черные костюмы и шляпы, соответствуя дресс-коду ультраортодоксальных ешив. Во время увольнительной они должны одеваться так, как это принято в их общине. Разрешается использование лишь тех смартфонов, на которых установлены контент-фильтры, в соответствии с указаниями руководства бригады.

Невыполнение одного из требований, а также физическая или вербальная агрессия, может повлечь за собой исключение солдата из бригады с невозможностью обжалования.