ЦАХАЛ формирует бригаду "Хашмонаим", в которой будут проходить службу ультраортодоксы

В рамках подготовки к призыву ультраортодоксов на срочную службу в понедельник, 4 ноября, начальнику Генштаба был представлен план формирования бригады "Хашмонаим".

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в настоящее время завершен процесс формирования командного состава и создания инфраструктуры для приема в декабре призывников первой роты.