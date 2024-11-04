ЦАХАЛ формирует бригаду "Хашмонаим", в которой будут проходить службу ультраортодоксы
время публикации: 04 ноября 2024 г., 18:19 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 18:21
В рамках подготовки к призыву ультраортодоксов на срочную службу в понедельник, 4 ноября, начальнику Генштаба был представлен план формирования бригады "Хашмонаим".
Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в настоящее время завершен процесс формирования командного состава и создания инфраструктуры для приема в декабре призывников первой роты.
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