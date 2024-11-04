x
04 ноября 2024
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2024
|
04 ноября 2024
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ формирует бригаду "Хашмонаим", в которой будут проходить службу ультраортодоксы

время публикации: 04 ноября 2024 г., 18:19 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 18:21
ЦАХАЛ формирует бригаду "Хашмонаим", в которой будут проходить службу ультраортодоксы
Yonatan Sindel/Flash90

В рамках подготовки к призыву ультраортодоксов на срочную службу в понедельник, 4 ноября, начальнику Генштаба был представлен план формирования бригады "Хашмонаим".

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в настоящее время завершен процесс формирования командного состава и создания инфраструктуры для приема в декабре призывников первой роты.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2024

Закон о призыве и бюджет – кто решает на самом деле. Видеокомментарий Габи Вольфсона
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 31 октября 2024

Акция протеста харедим против призыва в ЦАХАЛ. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2024

Глава Генштаба: "Мы работаем над привлечением резервистов постарше"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2024

"Нет закона о призыве – нет реформы". Ультраортодоксы продолжают "интифаду" в Кнессете