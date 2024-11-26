Мордехай Блой: ешиботники не пойдут в армию, бригада "Хашмонаим" не соответствует требованиям сектора

Мордехай (Мотке) Блой, общественный деятель и член партии "Дегель а-Тора", представляющей литовскую ветвь ультраортодоксального иудаизма в фракции "Яадут а-Тора", дал интервью сайту "Кикар а-шабат". Блой заявил, что в конечном итоге ешиботники не пойдут в армию, поскольку она не отвечает их духовным стандартам. По его словам, даже те, кто не учатся в ешиве и работают, не должны служить в армии, поскольку ЦАХАЛ становится прогрессивистским.

Блой упомянул формирующуюся в эти дни бригаду "Хашмонаим", заявив, что не верит заявлениям о том, что это формирование будет соответствовать требованиям ультраортодоксального сектора: "Их командир носит вязаную кипу, правильно? Я не могу ему доверять – то, что для меня является запретом, упомянутым в Торе, для него может быть заповедью". По мнению Мордехая Блоя, если на этапе начальной подготовки солдат еще можно как-то справляться с требованиями Галахи, по мере продвижения в армии и прохождения курсов "какая-нибудь стерва начнет кричать про дискриминацию женщин и не успокоится, пока не увидит женщину в танке, Боже упаси".

Член партии "Дегель а-Тора" считает, что альтернативная служба – более удачный выход из ситуации, и что государство должно засчитывать работу в волонтерских организациях в качестве военной службы. "В армию ты приходишь ультраортодоксом, а выходишь кем-то другим, – сказал Блой в интервью. – Помните проект "Шахар кахоль" [по интеграции харедим в ВВС]? Один молодой человек, хасид, был там, но сбрил пейсы. Он сказал мне: "Раввин Блой, не отправляйте никого в армию".

Блой также не исключил ситуации, при которой "Яадут а-Тора" выйдет из коалиции и в дальнейшем будет сотрудничать с левыми партиями. "Мой отец [Нахман Блой, один из глав ультраортодоксальной сети учебных заведений], благословенна память о нем, говорил: "С левыми я заключал самые выгодные сделки". Правые не умеют управлять. У нас правое правительство, мы пошли вместе с религиозными сионистами, а они выступают против нас. Внутри "Ликуда" есть люди, пытающиеся угодить другим. В последние дни в "Яадут а-Тора" начали говорить: может быть, нам стоит покинуть коалицию?"