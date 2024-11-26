"Кан" о соглашении с Ливаном: США пообещали Израилю поставить оружие, которое под эмбарго

Корреспондент Сулейман Масуаде в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказал, как в Иерусалиме объясняют необходимость заключения соглашения с Ливаном.

По словам Масуаде, его источник в правительстве считает, что соглашение с Ливаном позволит снизить уровень давления, оказываемого США на Израиль, в отношении сектора Газы.

По данным источника, администрация Байдена пообещала Нетаниягу, что Израилю будут переданы те виды оружия, в отношении которых до сегодняшнего дня действовало эмбарго.