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Израиль

"Кан" о соглашении с Ливаном: США пообещали Израилю поставить оружие, которое под эмбарго

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Правительство
время публикации: 26 ноября 2024 г., 00:10 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 00:10
Джо Байден и Биньямин Нетаниягу
AP Photo/Susan Walsh

Корреспондент Сулейман Масуаде в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказал, как в Иерусалиме объясняют необходимость заключения соглашения с Ливаном.

По словам Масуаде, его источник в правительстве считает, что соглашение с Ливаном позволит снизить уровень давления, оказываемого США на Израиль, в отношении сектора Газы.

По данным источника, администрация Байдена пообещала Нетаниягу, что Израилю будут переданы те виды оружия, в отношении которых до сегодняшнего дня действовало эмбарго.

Израиль
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