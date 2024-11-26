x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 18:42
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Саар Офир: "Мы с другом привезли солдатам еду, мы никого не били и не допрашивали"

Полиция
время публикации: 26 ноября 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 18:35
Саар Офир: "Мы с другом привезли солдатам еду, мы никого не били и не допрашивали"
Erik Marmor/Flash90

Саар Офир, 22-летний демобилизованный солдат из Эльканы, который ранее подозревался в убийстве боевика "Нухбы", и эти обвинения были сняты, убежден, что очередные подозрения против него – в похищении и избиении палестинца – также завершатся пшиком.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, из девяти подозреваемых, которые проходят по этому делу, Саар Офир считается центральным подозреваемым. Среди девяти подозреваемых – полицейские, военнослужащие и сотрудник юридического факультета Еврейского университета в Иерусалиме.

На допросе Офир заявил, что он и его друг раздавали еду солдатам на блокпостах, в том числе на одном из блокпостов в Иорданской долине. Он подчеркнул, что никого не бил и не допрашивал, и не понимает, чего от него хотят. По словам Саара Офира, в прошлом его уже подозревали в убийстве боевика "Нухбы", и то дело рассыпалось. С этим, убежден он, будет то же самое.

Саар Офир, сын высокопоставленного сотрудника служб безопасности, по подозрению полиции вместе с восемью другими подозреваемыми в августе похитил палестинца возле ручья Уджа в Биньямине. На экране телефона палестинца была фотография, якобы связывающая его с ХАМАСом, утверждают в полиции. В связи с этим подозреваемые решили похитить его, посадили в машину, увезли в укромное место, где жестоко избили и бросили. При этом нет никаких данных о причастности похищенного к террористической деятельности так и не было найдено.

В МАХАШ утверждают, что после получения жалобы было начато тайное расследование и собрано множество улик, которые связывают подозреваемых с такими преступлениями, как похищение, насилие и издевательства. Суд продлил срок содержания Саара Офира под стражей на семь дней.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2024

Девять израильтян, в том числе солдаты, подозреваются в похищении и избиении палестинца
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024

"Убийство боевика "Нухбы": двое подозреваемых освобождены
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2024

Один из подозреваемых в "убийстве террориста": обвинения нелепы, чувствую себя преданным
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2024

Разрешено к публикации: трое израильтян подозреваются в убийстве боевика "Нухбы" 7 октября