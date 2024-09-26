Арабы разрисовали и подожгли древнюю синагогу в деревне Эс-Саму возле Хеврона

Ранним утром в древнюю синагогу, расположенную на территории арабской деревни Эс-Саму на Хевронском нагорье, пришли несколько палестинцев в масках, они разрисовали стены синагоги граффити с прославлением ХАМАСа, после чего подожгли ее.

На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили пожар. Глава местного совета Хевронского нагорья Элирам Азулай осудил инцидент, подчеркнув, что речь идет о террористической акции на почве национальной ненависти, и именно так, по его словам, службы безопасности должны отнестись к расследованию этого происшествия.

"Они пытаются стереть нашу идентичность, уничтожив памятники, оставленные нашими предками. Я призываю службы безопасности серьезно заняться этим вопросом и защитить синагогу", – подчеркнул он. Элирам Азулай отметил, что он планирует рано утром в пятницу подняться в древнюю синагогу для молитвы и приглашает жителей Хеврона присоединиться к нему, добавив, что это мероприятие согласовывается с силами безопасности.

Деревня Эс-Саму находится на месте древнего еврейского города Эштемоа, который входил в состав 48 городов левитов. Руины синагоги, датируемой 3-4 веком нашей эры, наряду с другими артефактами были обнаружены в ходе археологических раскопок, проводившихся на этом участке в 1935-1936 годах и в 1969 году. Кроме синагоги, были найдены многочисленные детали синагогальных принадлежностей, барельефные изображения светильников, мозаичный пол с надписью на арамейском языке и многое другое.