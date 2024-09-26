Канцелярия Нетаниягу: "Информация о перемирии не соответствует истине"

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу прокомментировала сообщения о перемирии между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хизбалла". Инициаторами перемирия выступают президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Информация о перемирии не соответствует истине. Речь идет о американо-французской инициативе, на которую глава правительства даже не стал отвечать", – отмечается в заявлении.

"Новость об указании снизить интенсивность военных действий на севере прямо противоположна тому, что происходит. Глава правительства отдал ЦАХАЛу распоряжение действовать в полную силу, согласно представленным ему планам. Будут продолжены и военные действия в Газе – вплоть до достижения поставленных задач", – сообщила канцелярия Нетаниягу.