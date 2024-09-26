Политики комментируют возможное перемирие: "Нельзя позволять "Хизбалле" реорганизоваться"

Сообщения о близости перемирия с "Хизбаллой" вызвали недовольство как в коалиции, так и в оппозиции. Политики отмечают, что Израиль обладает стратегическим преимуществом, и его необходимо использовать, чтобы обеспечить безопасность на северной границе.

"Операция на севере должна закончиться уничтожением "Хизбаллы". Нельзя давать врагу прийти в себя после нанесенных ему тяжелых ударов. Только заставив террористов капитулировать, можно вернуть безопасность жителям севера", – заявил министр финансов и заместитель министра обороны Бецалель Смотрич.

"Соглашаться на прекращение огня, не получив в ответ ничего значительного, – серьезная ошибка, угрожающая нашим крупным достижениям последних дней на севере. Необходимо продолжать в полную силу, чтобы добиться подлинной победы на севере", – считает министр культуры и спорта Мики Зоар.

Председатель оппозиции Яир Лапид предложил согласиться на перемирие при условии, что оно продлится неделю, а не три. "Иначе "Хизбалла" реорганизуется и восстановит свою командную систему. "Соглашение должно предусматривать уход "Хизбаллы" с северной границы – только так можно добиться возвращения жителей и возобновить переговоры по возвращению заложников".