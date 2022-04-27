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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2022 г., 15:48

"История депортации". Израиль вспоминает шесть миллионов евреев, погибших в Катастрофе

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"История депортации". Израиль вспоминает шесть миллионов евреев, погибших в Катастрофе

27 и 28 апреля (26 и 27 нисана) отмечается День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки, установленный в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены теме "Рельсы к гибели: история депортации евреев в годы Катастрофы".

В среду, в 18:00 состоится церемония в кибуце Яд Мордехай.

В 20:00 на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" начнется центральная церемония дня траура. В ней примут участие президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Нафтали Беннет. В ходе церемонии люди, пережившие Катастрофу, зажгут шесть факелов в память о шести миллионах погибших.


Вечером во многих городах пройдут мероприятия "Воспоминания в салоне", в ходе которых выжившие в Холокосте люди поделятся воспоминаниями.

28 апреля в 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. Сразу после этого на площади Варшавского гетто начнется церемония возложения венков, в которой примут участие президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Нафтали Беннет, спикер Кнессета Мики Леви и глава Верховного суда Эстер Хайют.

В 11:00 в Кнессете начнется церемония "У каждого человека есть имя". В ходе мероприятия будут зачитываться имена погибших в дни Катастрофы. Впервые в такой церемонии примет участие глава германского парламента (Бундестаг) Бербель Бас.

Аналогичная церемония пройдет в шатре "Изкор" в "Яд ва-Шеме". В 13:00 там состоится церемония Дня Катастрофы.

В 15:00 по израильскому времени в Польше, на том месте, где во время войны находился лагерь смерти Освенцим (Аушвиц), начнется "Марш жизни". На протяжении двух последних лет он проводился виртуально из-за эпидемии коронавируса.

В 17:30 в "Яд ва-Шеме" состоится церемония молодежных движений, в которой примет участие министр просвещения Ифат Шаша-Битон.

Завершатся мероприятия Дня Катастрофы церемонией в музее кибуца Лохамей а-гетаот. В ней примет участие президент государства Ицхак Герцог.


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