x
27 апреля 2025
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 апреля 2025
|
27 апреля 2025
|
последняя новость: 14:59
27 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хадере выявлен бордель, оштрафованы четыре клиента

Полиция
Проституция
время публикации: 27 апреля 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 14:11
В Хадере выявлен бордель, оштрафованы четыре клиента
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о выявлении в Хадере на улице Котлер квартиры в жилом доме, которая была превращена в бордель.

Были задержаны четверо клиентов этого заведения, каждому из которых был выписан штраф.

Квартира была опечатана после обыска.

О задержании кого-либо из работниц борделя не сообщается.

Напомним, с 1 января 2021 года в Израиле вступил в силу закон, запрещающий покупать услуги секс-индустрии (закон был принят в 2018 году). Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, считаются уголовным преступлением. Размер штрафа за приобретение секс-услуг составляет 2000 шекелей за первое нарушение и 4000 шекелей за повторное нарушение. В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75300 шекелей. Кроме того, полицейские могут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2025

"Альтернативная терапия" в Реховоте: полиция закрыла еще один бордель
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2025

Раскрыта сеть борделей в Израиле, в которой работали "латинки"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2025

Отчет: в Израиле около 3000 несовершеннолетних проституток. Закон о запрете секс-услуг не повлиял