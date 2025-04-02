"Альтернативная терапия" в Реховоте: полиция закрыла еще один бордель

Полиция сообщает о пресечении деятельности еще одного борделя в Реховоте, который функционировал под видом медицинского учреждения, где в качестве лечения предлагают "альтернативную терапию".

Были задержаны трое клиентов этого заведения, каждый из которых оштрафован на 2000 шекелей.

Кроме того, задержан для допроса мужчина примерно 40 лет, житель юга Израиля, который подозревается в управлении борделем.

Заведение закрыто полицией на 30 суток. О дальнейшей его судьбе решение примет суд.