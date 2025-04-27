В криминальном инциденте в Реховоте мужчина получил тяжелые ранения

На улице Билу в Реховоте в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина (примерно 40 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что они обнаружили пострадавшего лежащим без сознания на обочине дороги, на его теле несколько проникающих ранений.

Раненый доставлен в больницу "Каплан". Его состояние тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.