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Израиль

В криминальном инциденте в Реховоте мужчина получил тяжелые ранения

Полиция
Криминал
время публикации: 27 апреля 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 22:01
В криминальном инциденте в Реховоте мужчина получил тяжелые ранения
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Билу в Реховоте в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина (примерно 40 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что они обнаружили пострадавшего лежащим без сознания на обочине дороги, на его теле несколько проникающих ранений.

Раненый доставлен в больницу "Каплан". Его состояние тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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