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Израиль

Двое арестованы по подозрению в причастности к убийству в Бат-Яме

Расследование
Бат-Ям
Криминал
время публикации: 23 апреля 2025 г., 23:13 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 23:17
Двое арестованы по подозрению в причастности к убийству в Бат-Яме
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Бат-Яма арестовали двоих подозреваемых в причастности к убийству, совершенному на проспекте Бар-Илан в среду вечером.

Мужчина в возрасте около 40 лет получил крайне тяжелые ножевые ранения, он скончался от полученных травм в больнице "Вольфсон".

Полиция собрала улики на месте происшествия, были арестованы два человека. Сообщается, что инцидент имеет криминальный характер.

Израиль
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