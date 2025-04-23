Двое арестованы по подозрению в причастности к убийству в Бат-Яме
время публикации: 23 апреля 2025 г., 23:13 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 23:17
Сотрудники полиции Бат-Яма арестовали двоих подозреваемых в причастности к убийству, совершенному на проспекте Бар-Илан в среду вечером.
Мужчина в возрасте около 40 лет получил крайне тяжелые ножевые ранения, он скончался от полученных травм в больнице "Вольфсон".
Полиция собрала улики на месте происшествия, были арестованы два человека. Сообщается, что инцидент имеет криминальный характер.
Ссылки по теме