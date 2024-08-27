Родители похищенных наблюдательниц ЦАХАЛа обеспокоены модернизацией военной базы Нахаль-Оз

На военной базе Нахаль-Оз, с которой были похищены несколько девушек-наблюдательниц, ведутся работы по разрушению строений, пострадавших во время атаки террористов. Сайт "Мако" пишет, что родители похищенных девушек обеспокоены тем, что здания уничтожаются до завершения расследования обстоятельств трагедии 7 октября, они высказывают опасения, что будут уничтожены "важные улики".

Источник в ЦАХАЛе, комментируя проводящиеся на базе работы, сообщил "Мако", что военная база Нахаль-Оз продолжает функционировать, на ней несут службу военнослужащие. На территории базы проводится ремонт и модернизация с учетом ошибок, которые привели к трагедии 7 октября. Проводимые ремонтные работы призваны устранить выявленные недостатки в области безопасности. При этом из армии сообщили, что родители наблюдательниц просили сохранить защитное сооружение и еще несколько "специфических помещений", которые сейчас проходят процесс консервации.