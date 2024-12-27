Задержана поджигательница из Ришон ле-Циона: она мстила бывшему мужу

Сотрудники полиции Ришон ле-Циона раскрыли серию поджогов со схожими характеристиками: в последние несколько недель в городе поджигали автомобили, электровелосипеды, были совершены также поджоги электрощита в жилом доме, собачьей площадки и кафе.

Для выяснения личности поджигателя или поджигателей были задействованы технологические и криминалистические средства, благодаря чему была установлена подозреваемая: 40-летняя жительница Ришон ле-Циона.

По подозрениям полиции, мотивом для совершения серии поджогов была месть ее бывшему мужу: женщина поджигала различные места, подготовив предварительно бутылку с горючим веществом.

Против подозреваемой было подано предварительное обвинение, ее арест продлен.