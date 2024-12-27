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Израиль

Джон Кирби прокомментировал переговоры по соглашению об освобождении заложников

США
Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 27 декабря 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 22:35
Джон Кирби
AP Photo/Andrew Harnik

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал в пятницу, 27 декабря, переговоры по соглашению об освобождении заложников.

"Мы работаем над этим даже сегодня, но у меня нет никаких новостей. Пока мы не достигли прорыва. Препятствием, как я уже говорил, является ХАМАС. Чем дальше, тем больше дискуссий, тем труднее вести переговоры", – подчеркнул Кирби.

Израиль
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