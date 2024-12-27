Джон Кирби прокомментировал переговоры по соглашению об освобождении заложников

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал в пятницу, 27 декабря, переговоры по соглашению об освобождении заложников.

"Мы работаем над этим даже сегодня, но у меня нет никаких новостей. Пока мы не достигли прорыва. Препятствием, как я уже говорил, является ХАМАС. Чем дальше, тем больше дискуссий, тем труднее вести переговоры", – подчеркнул Кирби.