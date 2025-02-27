Задержаны подозреваемые в причастности к криминальной ликвидации возле Сдерота

Сотрудники полиции округа Лахиш при участии полиции других округов задержали троих подозреваемых в совершении криминального теракта между Сдеротом и кибуцем Яд-Мордехай. Напомним, в среду, 26 февраля, в результате взрыва автомобиля был убит Адам Битон, внук криминального авторитета Зеэва Розенштейна.

Сообщается, что подозреваемые скрывались в гостинице в Иерусалиме. Их подозревают в планировании и осуществлении ликвидации. После ареста они были доставлены для допроса в центральный отдел полиции округа Лахиш, в пятницу полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

Напомним, в среду вечером на шоссе 34 неподалеку от кибуца Яд-Мордехай взорвался автомобиль. После взрыва машина загорелась, и находившийся в ней мужчина погиб. 14 канал ИТВ позднее сообщил, что погибший – Адам Битон, внук известного криминального авторитета Зеэва Розенштейна.

По всей видимости, в его автомобиль было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда Битон остановился перед светофором на перекрестке Яд-Мордехай. Не так давно Битон перебрался из центральной части Израиля в Ашкелон, причиной его переезда стал криминальный конфликт.