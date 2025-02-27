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Израиль

Источник в руководстве Израиля: ЦАХАЛ не уйдет из района "Филадельфийской оси"

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 27 февраля 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 10:26
Источник в руководстве Израиля: ЦАХАЛ не уйдет из района "Филадельфийской оси"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские СМИ опубликовали заявление некого высокопоставленного чиновника в руководстве страны, который заявил, что силы ЦАХАЛа не уйдут из района "Филадельфийской оси" – на границе Газы и Египта.

Этот источник заявил: "Мы не позволим убийцам из ХАМАСа снова разъезжать на пикапах и разгуливать с оружием на наших границах, мы не позволим им набираться сил за счет контрабанды".

Заявление источника опубликовали Ynet, Walla и другие СМИ.

Отметим, что вывод сил ЦАХАЛа из района "Филадельфийской оси" и со всей территории сектора Газы, включая приграничные районы, является требованием ХАМАСа для реализации завершающего этапа сделки. ХАМАС предлагает формулу обмена заложников на заключенных "все на всех" и заявляет о готовности к полному прекращению войны при условии международных гарантий.

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