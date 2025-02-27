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Израиль

Задержан житель Петах-Тиквы, выполнявший задания иранских агентов

Полиция
Иран
шпионаж
ШАБАК
время публикации: 27 февраля 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 09:58
Задержан житель Петах-Тиквы, выполнявший задания иранских агентов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают об аресте жителя Петах-Тиквы по подозрению в том, что он был завербован иранскими агентами для подрывной деятельности и слежки в Израиле.

Названо имя арестованного: 26-летний Даниэль Ки-Тов.

Следствием установлено, что Даниэль Ки-Тов был завербован иранцами несколько месяцев назад, по заданию куратора он наносил граффити в Петах-Тикве и Рош а-Айне, получая за это оплату. Ему также было поручено сфотографировать дом главы ШАБАКа Ронена Бара и дом депутата Кнессета Бени Ганца (по собственной инициативе). Кроме того, ему поручали фотографировать военные базы и спрашивали, знаком ли он с пилотами ВВС ЦАХАЛа. Но задания по фотографированию Даниэль Ки-Тов не выполнил.

Утром 27 февраля в отношении Даниэля Ки-Това было подано обвинение.

В сообщении отмечается, что Даниэль Ки-Тов осознавал, что получает задания и деньги от врагов государства Израиля, так как были публикации об аналогичных вербовках.

За последний год сообщалось о множестве подобных расследований и арестах иранских агентов, которые были завербованы через соцсети или иным способом и выполняли различные "поручения" – от относительно "невинных" до покушений на убийство. Зачастую в качестве обвиняемых по таким делам фигурировали репатрианты из стран бывшего СССР, многие из которых давно живут в Израиле, но испытывали материальные затруднения. Были среди задержанных и уроженцы Израиля – как евреи, так и арабы.

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