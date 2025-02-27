Из тюрьмы "Офер" выехали автобусы с палестинскими заключенными

По сообщению арабских источников, автобусы, организованные МККК для перевозки освобождаемых в рамках сделки с террористами палестинских заключенных, выехали из тюрьмы "Офер". Речь идет о 602 террористах, освобождение которых было задержано в субботу, и о дополнительных 18 освобождаемых заключенных.

По сообщению израильских СМИ, в числе освобождаемых заключенных 71 приговоренный к пожизненному заключению (как правило, пожизненные сроки дают за убийства и теракты с убийствами израильтян), а также 60 приговоренных к длительным срокам заключения.

105 освобождаемых заключенных страдают теми или иными заболеваниями, Служба тюрем снабдила их необходимыми им лекарствами на 24 часа. Пятеро заключенных будут доставлены на амбулансах в связи с их состоянием здоровья или возрастом.

В числе освобождаемых заключенных 47 террористов, которые ранее были освобождены из израильских тюрем в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита, вернулись к террору и были арестованы вновь.

43 из них будут освобождены в палестинские населенные пункты Иудеи и Самарии и в Иерусалим, 97 заключенных будут депортированы за границу в страны, которые согласятся их принять, 11 заключенных, арестованные до 7.10.23, будут возвращены в сектор Газы.

Израиль освободит 445 заключенных, задержанных в секторе Газы после 7 октября (не указывается, есть ли среди них боевики "Нухбы" и участники резни "черной субботы", а также 24 женщин-заключенных и несовершеннолетних заключенных.

Отмечается, что ранее израильские власти подчеркнули: последние заключенные будут освобождены лишь после того, как будут подтверждены личности погибших.