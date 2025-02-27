Египетские источники: останки заложников переданы Красному Кресту

Египетские источники сообщают, что представители Красного Креста получили останки четверых израильских заложников, которые террористы ХАМАСа передали им в точке встречи в Хан-Юнисе.

После этого транспорт Красного Креста должен встретиться с представителями ЦАХАЛа. После короткой траурной церемонии останки погибших доставят к пограничному переезду "Керем-Шалом", где пройдет процедура первичной идентификации.