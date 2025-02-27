Отчет ЦАХАЛа: ошибки в восприятии ХАМАСа и неверное понимание ключевых моментов

В ходе расследования провала разведки ЦАХАЛа, сделавшего возможной бойню 7 октября, было выявлено множество ошибочно истолкованных израильским военным руководством моментов в деятельности ХАМАСа, и на основании этих ошибок были приняты неверные решения.

В частности, ХАМАС и его руководство воспринимались израильской разведкой как "прагматичные" люди, которые не отказываются от идеологии "сопротивления", однако придерживаются урегулирования и сдерживания как ведущей стратегии. ХАМАС демонстрировал свою заинтересованность в организации террористической деятельности в Иудее и Самарии, и разведка в результате менее внимательно наблюдала за происходящим в секторе Газы.

В то время как "Исламский джихад" продолжал эскалацию и проводил ракетные обстрелы и теракты, ХАМАС, казалось, избегает эскалации и не присоединяется к "Исламскому джихаду" в боевых действиях против Израиля. Это было обманом ХАМАСа, но израильская разведка ошибочно восприняла это как неспособность ХАМАСа действовать и его желание сохранить свои позиции как правящей структуры в Газе.

После операции "Страж стен" в АМАНе считали, что Синуар убежден: спровоцировав Израиль на операцию и приведя к ущербу боевого крыла ХАМАСа, он совершил ошибку, и теперь сосредоточится на обороне и ракетной системе, а также на беспилотниках. Израильская разведка коренным образом недооценила систему туннелей, которые воспринимались только как способ совершения терактов.

В АМАНе не поняли, что коренным образом ошиблись в восприятии ХАМАСом результатов операции "Страж стен", и неверно расценили урегулирование как улучшение гражданского положения организации в ущерб военному действию в ближайшем будущем.

В военной разведке оказались не способны выявить план прорыва и нейтрализации дивизии "Газа", несмотря на то, что в 2018 году в АМАНе однократно выявляли тот факт, что военное крыло ХАМАСа рассматривает такой план. В результате всех этих ошибок система разведки оказалась не способна предупредить о подготовке ХАМАСа к развязыванию войны, хотя и говорилось о растущем потенциале для эскалации на нескольких фронтах.

В отчете перечисляются временные точки, когда у военной разведки была возможность верно оценить те или иные события в деятельности Яхьи Синуара, контактах руководства ХАМАСа с лидерами других группировок, выявлении изменений стратегических обстоятельств – на всех этих точках у разведки была возможность исправить ошибки и изменить концепцию восприятия ХАМАСа, но это так и не было сделано. И в конечном счете, разведка упустила предупреждение о возможности инициированного массового наступления ХАМАСа непосредственно в начале октября.