Автомобиль сбил пожилого человека в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте около 70 лет был сбит автомобилем на улице а-Тхия в Ашкелоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали в больницу.

Сообщается, что пешеход находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован в больницу "Барзилай" с черепно-мозговой травмой.