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Израиль

Автомобиль сбил пожилого человека в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Ашкелон
время публикации: 27 февраля 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 18:28
Автомобиль сбил пожилого человека в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: У.Ленц

Мужчина в возрасте около 70 лет был сбит автомобилем на улице а-Тхия в Ашкелоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали в больницу.

Сообщается, что пешеход находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован в больницу "Барзилай" с черепно-мозговой травмой.

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